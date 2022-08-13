Бенгази, Ливия, , 02:07 — REGNUM В Средиземном море к северо-западу от Ливии 12 августа произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Ливия Viktorovka

Подземные толчки были зафиксированы в 23:31 по местному времени (00:31 мск 13 августа) в 187 километрах к северо-западу от города Бенгази (Ливия, 650 тыс. жителей) и в 488 километрах к юго-востоку от Валлетты (Мальта, 6,7 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

О пострадавших или разрушениях данных не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве утром 11 августа произошло землетрясение магнитудой 3,2 — третье сейсмособытие за последние четверо суток.

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