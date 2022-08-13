Оренбург, , 02:01 — REGNUM Два человека погибли, ещё пятеро пострадали в результате ДТП на трассе в Оренбургской области. Об этом 12 августа, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла в 16:30 по местному времени на 428 километре федеральной автодороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан. По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля Renault Duster, двигаясь в сторону Казани со стороны Оренбурга, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения автотранспорта, где столкнулся с автомобилем Totota RAV 4.

В результате ДТП на месте аварии погибли 50-летний водитель Totota RAV 4 и его пассажир 1968 года рождения. Ещё пять пассажиров обоих автомобилей получили травмы разной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы и находятся под наблюдением врачей в больнице города Абдулино.

По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ярославле два человека пострадали в результате ДТП с автобусом, но госпитализация им не понадобилась.

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