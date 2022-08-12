Богота, 13 августа, 2022, 01:52 — ИА Регнум. Заказчиком убийства парагвайского прокурора Марсело Печчи мог быть уругвайский наркоторговец Себастьян Марсет, заявил президент Колумбии Густаво Петро на своей странице в Twitter.

Sascha Grabow Колумбия

«Расследование убийства парагвайского прокурора Марсело Печчи, совершенного по заказу уругвайского наркоторговца Марсета на территории Колумбии, свидетельствует о том, что наркоторговля давно вышла за рамки двусторонней проблемы для США и Колумбии и стала проблемой общеамериканской и мировой», — заявил он.

Напомним, парагвайский прокурор Марсело Печчи был убит в мае 2022 года в районе города Катахена в Колумбии. Там он занимался расследованием преступлений, связанных с организованными группировками и наркоторговлей. В июне подозреваемые в убийстве Печчи были задержаны.