13 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 09:20 — REGNUM Заявление начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева о том, что украинские боевики заминировали мосты в Днепропетровской области и планируют их взорвать, чтобы повесить эти преступления на Вооружённые силы России, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 13 августа в социальной сети «ВКонтакте».

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это говорит о том, как нацики заботятся об инфраструктуре Украины. Готовы полностью свою страну угробить, лишь бы русским лишний метр не дать ступить. А жить вы потом где будете, идиоты?» — спрашивает Николай К.

У большинства граждан даже тени сомнений не возникло, что украинские боевики действительно могут готовиться уничтожить мосты, чтобы просто обвинить в этом российскую сторону.

«Судя по всему, ВСУ таким премудростям обучались у американских инструкторов, для них такие теракты и провокации — в порядке вещей, но только делается это там, где американцы не живут. Украинским военным бы задуматься хоть на секунду, что от них требуется сделать», — пишет Ипполит М.

Некоторые комментаторы считают, что украинских нацистов не заботит, сохранится ли Украина или нет, потому что они намерены совершить свои грязные преступления, а потом, как только выдастся возможность, сбежать в Европу.

«Они всё будут уничтожать за собой. Нацисты всегда так делали. Не жить же им на этой земле. Они все мечтают о том, что попадут в ЕС и там будут куковать. Бандеровцы Украину не любят, они себя самих только любят», — отметил Андрей Б.

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я смотрю, эти умалишённые всё никак не угомонятся. Прямо-таки согласны с планом Зеленского, чтобы «до последнего украинца» русских сдерживать? Ну-ну. Удачи вам в этом деле», — написала Ольга Т.

Часть людей полагает, что минирование мостов можно встретить в учебниках военного дела, но украинские военнослужащие извращают все основополагающие принципы ведения боевых действий.

«Непонятно, как современных условиях может помочь уничтожение мостов. Ну, возведут переправы. Сейчас это делается не так уж и сложно. А ещё проще можно просто с Херсонской области зайти и вдарить по нацикам с юга. Либо же, как 24 февраля, зайти с севера и прямиком на Киев пойти. Вариантов решения этого вопроса множество», — указывает Павел И.

Ряд пользователей указывает на то, что остаётся только надеяться, что среди ВСУ найдутся сознательные офицеры, которые не допустят совершенно бессмысленного уничтожения очень важной для Днепропетровской области и всей Украины транспортной инфраструктуры.

«С военной точки зрения бандеровцы творят полную дичь. Взрывать мосты необходимо при отступлении, непосредственно перед тем, как по мосту пойдёт оппонент. На деле же мы видим классическое вредительство, на которое, видимо, только и хватает мозгов у украинского командования», — поделился свои мнением Андрей Б.

Напомним, 12 августа начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил журналистам о том, что украинские боевики заминировали мосты в Днепропетровской области и планируют их взорвать, чтобы повесить эти преступления на Вооружённые силы России.