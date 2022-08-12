Стамбул, Турция, 13 августа, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Выход двух судов с пшеницей и подсолнухом из украинских портов одобрил совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Об этом сказано 12 августа в распространённом заявлении СКЦ.

Alexxx Malev Сухогруз

Планируется, что оба грузовых судна выйдут из порта в Черноморске 13 августа. Сухогруз Thoe доставит 2,9 тыс. тонн семян подсолнуха в турецкий порт Текирдаг. Второй сухогруз Fulmar S направится в турецкий порт Искендерун с 12 тыс. тонн пшеницы на борту.

Также СКЦ, после предварительной инспекции одобрил проход в порт Одессы двух сухогрузов Efe и Sara. Ещё одно грузовое судно Rahmi Yagci, следующее в Стамбул с 5,3 тыс. тонн подсолнечного масла, будет проходить проверку 13 августа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сухогруз Sacura, на борту которого находится зерно с Украины, прошел через пролив Дарданеллы. Он направляется в Италию с грузом сои.