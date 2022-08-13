Вашингтон, , 01:25 — REGNUM Палата представителей Конгресса США 12 августа одобрила так называемый «Акт сокращения инфляции» — пакет инициатив, предусматривающий выделение властями $430 млрд. Ход заседания транслируется на сайте законодательного органа.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее данный пакет был одобрен Сенатом США. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден, уже заявивший о его поддержке.

В объёмный — 755 страниц — законопроект его авторы включили ряд масштабных инициатив, нацеленных на сокращение дефицита бюджета, а также на снижение расходов семей на здравоохранение и противодействие изменению климата. Законопроект, в числе прочих мер, предусматривает повышение налогов на крупный бизнес, что уже вызвало возмущение корпоративной Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала законодателей без изменений принять законопроект о климате и здравоохранении на сумму $430 миллиардов, призванный также бороться с инфляцией.

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