Вашингтон, , 01:25 — REGNUM Член палаты представителей Конгресса США Тейлор Грин объявила о внесении на рассмотрение законодателей инициативы об импичменте главе минюста Меррику Гарланду из-за обысков, проведенных агентами ФБР в поместье бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом она рассказала в ходе беседы с журналистами.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я вношу на рассмотрение инициативу об импичменте Меррику Гарланду. Мы не можем терпеть подобного здесь», — заявила она.

Грин добавила, что глава американского минюста злоупотребил полномочиями, выдавая ордер на арест. Конгрессвумен убеждена, что целью обысков у экс-президента США было политическое давление на оппонентов действующего главы Белого дома Джо Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что был готов отдать документы агентам ФБР добровольно, если бы такой запрос поступил от силовиков. Он подчеркнул, что эти документы были давно рассекречены, поэтому никаких нарушений закона с его стороны нет.