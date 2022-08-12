Каракас, 13 августа, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Венесуэла приостановила отправку нефти в Европу в обмен на погашение долгов республики, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

По их данным, венесуэльская государственная компания PDVSA уже не заинтересована в погашении долгов перед итальянской Eni и испанской Repsol. При этом источники уточняют, что поставки венесуэльской нефти помогли Испании компенсировать нехватку энергоносителей после отказа от российской нефти.

«PDVSA хочет вернуться к нефтяным свопам, но это пока невозможно. Сделки в формате нефть в обмен на списание долга не интересны», — отмечает источник.

В частности, на август венесуэльская госкомпания не планировала отправку судов в Италию и Испанию.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне США смягчили санкции против Венесуэлы. В частности, Вашингтон отменил экономические ограничения, введенные против бывшего вице-президента нефтегазовой компании PDVSA.