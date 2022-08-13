13 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 09:21 — REGNUM Заявление нового министра обороны Эстонии Ханно Певкура о том, что Хельсинки и Таллин ведут переговоры о создании общей системы противоракетной обороны, а Балтийское море скоро станет «внутренним морем НАТО», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 13 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эстонию нам проще саму закрыть, чем возиться с каким-то ответом», — считает Юрий Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что настал момент, когда российскому руководству следует пойти на самые жёсткие экономические меры против прибалтийских и скандинавских стран, чтобы тем самым замедлить развёртывание их военных сил на границе с Российской Федерацией.

«Пора перекрыть Эстонии и Финляндии все поступления денег с помощью России. А ещё газ и нефть прекратить им поставлять. Пускай это будет даже нам во вред. Главное, чтобы не дать этим квазигосударствам напитаться и объединиться во что-то действительно опасное», — пишет Максим А.

Некоторые комментаторы отмечают, что власти Эстонии и Финляндии, очевидно, решили с потрохами продаться своему американскому хозяину, пожертвовав спокойствием и благополучием своих граждан.

«Когда пользовались халявными углеводородами из России, из нищеты не вылезали. А теперь, когда за всё минимальное надо платить по максималке, они планируют огромные военные траты. На что? На какие шиши? Неужели на американские? Получается, что Эстония и Финляндия на службе у США. За такую независимость боролись жители этих республик в 1991-м?» — спрашивает Валенсия М.

Часть людей полагает, что мы имеем дело с последствиями распада Советского Союза и проигрышем в Холодной войне против Запада.

«Это всё расплата за 1991 год! О чём думали наши иуды-правители, когда уничтожали великую нашу державу? Да и половина европейских стран тогда были социалистическими и были в дружбе с нами. Куда смотрел народ? Теперь кровью приходится восстанавливать справедливость», — отмечает Екатерина В.

Распад СССР Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что жителям как Финляндии, так и Эстонии теперь придётся предстать в виде первоочерёдной цели для Вооружённых сил России в случае потенциального военного конфликта с НАТО.

«Трибалтийские вымираты делают всё, чтобы закончить своё тридцатилетнее ошибочное существование. И ведь добьются-таки своего, убогие!» — предупреждает Артём Л.

«Господи, история повторяется спустя сто лет. Каждое столетие каким-то государствам «видится», что они могут предстать в образе угрозы для России. Каждый раз приходится их в сознание приводить», — написала Наталья Л.

«Всем аукнется. Тем, кто против России решил пойти. Это же просто. Историю учить надо. Уже испытали «некоторые неловкости» в жизни, которые только будут расти в прямо обратной прогрессии. Больше санкций против России — в несколько раз мощнее получат в ответ. Туго доходит до политиков, которые привыкли лизать сапоги американскому хозяину и забыли о том, что они не бессмертные», — пишет Юрий К.

Напомним, 12 августа новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил в интервью финскому изданию Iltalehti о том, что Хельсинки и Таллин ведут переговоры о создании общей системы противоракетной обороны, а Балтийское море скоро станет «внутренним морем НАТО».