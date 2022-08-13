Москва, , 00:59 — REGNUM Ситуацию с задержание журналистов издания «Известия» держит на контроле посольство России в Эстонии. Об этом заявила 12 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова, её слова приводятся в телеграм-канале «Известий».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев были сняты полицией Эстонии с поезда, следовавшего из Нарвы в Таллин и доставлены в полицейский участок. Уточняется, что журналисты находились в Эстонии в качестве туристов.

У сотрудников «Известий» без объяснения причин были изъяты мобильные телефоны. Никакой информации о причинах задержания не поступало.

«Посольство России в Эстонии держит на контроле данную ситуацию. Предпринимаются все необходимые действия для оказания необходимого содействия российским журналистам. К месту их нахождения направлен консульский сотрудник», — отметила Захарова.

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