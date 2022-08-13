Вашингтон, , 00:51 — REGNUM США осенью направят в Европу не менее 260 военнослужащих из состава элитной 101-й воздушно-десантной дивизии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Сухопутных войск.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

пресс-служба Сухопутных войск США «Сухопутные войска США объявили сегодня об осеннем развёртывании штаба бригады 101-й дивизии из Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки, для поддержки… наших европейских союзников и союзников по НАТО. Будет развёрнут контингент, насчитывающий около 260 солдат».

Предполагается, что отправка военнослужащих в Европу «будет носить временный характер». О точных сроках отправки и месте дислокации контингента в Европе информация не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США приняли решение перебросить в Европу элитную 101-ю воздушно-десантную дивизию армии Соединённых Штатов, которая принимала активное участие в боевых действиях на территории Европы во время Второй мировой войны. Порядка 2400 солдат этой дивизии будут расквартированы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии для усиления восточного фланга НАТО.

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