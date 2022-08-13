13 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 09:09 — REGNUM Заявление мэра Горловки (Донецкая Народная Республика) Ивана Приходько о том, что украинские нацисты обстреляли химический завод «Стирол», расположенный на территории города, в результате чего на предприятии произошло возгорание, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 13 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На какие только зверства не идет Зеленский. Готов то второй Чернобыль устроить, то всю линию фронта химикатами отравить», — пишет Стефания Д.

Многие пользователи пришли в ярость от тех преступлений, которые намеренно творят украинские войска.

«Твари безмозглые! Ну, смотрите, что они вообще творят! Нацисты рано или поздно точно как минимум опасный взрыв устроят, а то всех вокруг ядовитыми облаками отравят!» — предупреждает Виктория В.

Некоторые комментаторы отмечают, что в результате обстрела предприятия, на территории которого хранятся химические вещества, пострадает вся Горловка, т.е. простые ни в чём не повинные мирные жители.

«От химикатов пострадают в первую очередь невинные мирные жители Горловки. Видимо, именно этого нацисты и добиваются. Скорее бы наши парни уничтожили этих нацистов!» — просит Прокоп Ф.

«Ведь это может плохо закончиться, причем очень быстро и для всех, включая самих нациков!» — считает Анастасия Л.

Часть людей полагает, что обстрелы «Стирола» — это не случайность, а новая тактика украинских боевиков, заключающаяся в том, чтобы провоцировать техногенные катастрофы на всей линии соприкосновения.

«Что-то в последнее время укрофашисты активизировались с ракетными ударами по опасным индустриальным объектам», — заметил пользователь Никита С.

Мощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Доиграются нацисты скоро с этими обстрелами химических объектов и АЭС. Потом будет у них нечем дышать, и будут винить опять Россию», — отметил Владислав Б.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские нацисты ни перед чем не остановятся — они хотят уничтожить как можно больше населения Донбасса, да и самой Украиной готовы пожертвовать, лишь бы это было в пику России.

«ВСУ, походу, нарочно стреляют по опасным объектам, чтобы устроить техногенную экологическую катастрофу. И сдается мне, что это не они сами придумали. Беспокоит ли их судьба местных жителей, своих же соотечественников? Вопрос риторический. Киевский режим готов всей Украиной пожертвовать ради удовлетворения прихотей Америки», — уверен Алексей П.

Нашлись и те, кто призвал российское командование найти способ избавить жителей Донбасса и других регионов освобождённой Украины от непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.

«Интересно, когда этот беспредел закончится? Должен же кто-то всё-таки приструнить съехавших с катушек бандеровцев! Нацисты намеренно бьют по химзаводу, чтобы угробить как можно больше мирных жителей Горловки», — написал Имя Ф.

«Пора уже дать команду на полную ликвидацию огневых точек киевского нацистского режима. За постоянные атаки на ЗАЭС, к примеру. Мировая катастрофа — вот чего хотят США и добиваются через Украину, а Киев это сделает — ему же платят за это. Полная ликвидация всех огневых точек и центров командования киевского нацистского режима!» — указывает Сергей П.

Напомним, 12 августа мэр Горловки (Донецкая Народная Республика) Иван Приходько написал в своём Telegram-канале о том, что украинские нацисты обстреляли химический завод «Стирол», расположенный на территории города, в результате чего на предприятии произошло возгорание.