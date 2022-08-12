Курган, 13 августа, 2022, 00:39 — ИА Регнум. Новым начальником Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям стал Юрий Кудрявцев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Зауралья.

Пресс-служба губернатора Курганской области Юрий Кудрявцев

Юрий Кудрявцев ранее проходил службу в погрануправлениях по Чеченской республике, Хабаровскому краю, Карачаево-Черкесской республике. Награждён медалью «За отличие в охране государственной границы».

Прежний начальник погрануправления по Курганской и Тюменской областям Михаил Коровин уволен в запас в начале августа.