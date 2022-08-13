13 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 09:10 — REGNUM Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что 14-я механизированная бригада Вооружённых сил Украины потеряла в боях под Соледаром (Донецкая Народная Республика) более двух тысяч человек, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 13 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Окоп Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

«Зеленский даже не хмыкнет, услышав эту цифру. У него ещё миллионы мобочубов стоят на очереди», — отметил Виталий В.

Многие пользователи были в шоке, узнав эту ужасающую цифру потерь лишь в одной из бригад ВСУ. Граждане возмущены тем, что на фоне всего этого украинское руководство щеголяет с довольным видам в западной прессе.

«А жена Зеленского тем временем делает фотосессию в дорогом зарубежном журнале. И всё это на денежки украинского народа. Им, видно, нравиться умирать за придурка, вора и наркошу», — подозревает Ира Ч.

Некоторые уверены, что Зеленскому и его окружению глубоко плевать на всех погибших украинских военных.

«Зеленский наградит всех погибших украинских солдат посмертно высшей наградой укрорейха — «деревянный крест с венками». Никто эти потери на Украине не считает даже. У Киева одни цифры перед глазами — сколько Запад финансовой поддержки перечислит, которую можно будет себе в карманы забрать», — пишет Дмитрий Б.

Часть людей полагает, что гигантские потери среди личного состава ВСУ говорит о том, что как армия украинские вооружённые силы не состоялись.

«Какие там бойцы? Украина никогда не воевала, и у них с этим слабо. Скорее всего, набрал Киев молодняк по улицам городов, всучил автомат и погнал на фронт умирать. Вот отсюда и такие потери гигантские», — считает Дмитрий К.

Мобилизация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А можно ли после такого украинскую армию армией называть? Какая армия допускает такие потери среди личного состава? Это же уму непостижимо. Вы восемь лет окапывались на этих участках, возводили фортификации, организовывали бункеры и прочее. Что по итогу? Тысячами украинские солдаты лежат. Кто их необученных послал на фронт? Твари в руководстве Киева должны ответить за преступления против своего народа», — поделился своим мнением Андрей М.

Ряд пользователей указывает на то, что такими темпами шутка про войну США с Россией до последнего украинца вскоре обернётся страшной реальностью.

«Мы видим, что Америка продолжает воевать до последнего украинца. А могли бы щелчком пальцев посадить Зеленского за стол переговоров и спасти десятки тысяч украинских парней от неминуемой смерти», — отметил Станислав З.

Нашлись и те, кто отмечают, что украинскому народу стоило бы задуматься о том, кто посылает детей Украины на верную и совершенно бессмысленную смерть.

«Интересно, что будет за эти цифры Зеленскому. Неужели украинские матери и отцы просто так позволят всё спустить с рук? Разве не должна вспыхнуть ненависть народная? Неужели Украина и вправду превратилась в рабскую страну?» — спрашивает Станислав З.

Напомним, 12 августа Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что 14-я механизированная бригада Вооружённых сил Украины потеряла в боях под Соледаром (Донецкая Народная Республика) более двух тысяч человек. Отмечается, что такое количество потерь вынудило украинское командование вывести оставшихся в живых бойцов бригады в тыловые районы.