Нью-Йорк, США, 13 августа, 2022, 00:15 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 12 августа — последнего рабочего дня недели — уверенным ростом. Больше других прибавил Nasdaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 424,38 пункта (1,27%), до уровня 33 761,05 пункта. S& P 500 подорожал на 72,88 пункта (1,73%), до уровня 4280,15 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 267,27 пункта (2,09%), до уровня 13 047,19 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,38 (2,52%), до уровня $91,96 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, индексы индексы фондового рынка США завершили торги 11 августа разнонаправленно.

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