13 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили указ российского президента, приравнивающего один день службы пограничников ФСБ, несущих службу на границе с зоной проведения спецоперации, к двум.

Елизавета Коробова, , 09:10 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина подписать указ, согласно которому один день службы пограничников Федеральной службы безопасности Российской Федерации, охраняющих государственную границу России на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции, будет засчитываться за два, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 13 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Пограничники, граница Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У людей, которые Родину защищают, должны быть привилегии всегда и большие. И пенсия, и зарплата, и льготы, и стаж. Всё правильно!» — пишет Эльмира К.

Подавляющее большинство пользователей полностью поддержало указ российского президента. Граждане считают, что граница с Украиной сегодня ничуть не менее беспокойное место, чем на территории проведения спецоперации России.

«Я согласна с Путиным, служба на границе с Украиной сейчас — очень опасное дело, и военные заслуживают поощрений», — считает Раиса Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что российские военнослужащие, охраняющие границу России от бандеровских террористов, позволяют всей стране жить спокойно.

«Согласен, потому что труд действительно колоссальный. Так что больше чем уверен, что будут поощрять наградами и льготами всех трудящихся на границе», — поделился своим мнением Виталий Д.

Граница Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что два дня за один — справедливая компенсация воинам, которые несут на себе несравнимо большие тяготы, нежели те, которые охраняют куда более спокойные участки границы нашей огромной державы.

«В боевых конфликтах принято засчитывать день за три. Один к трём! Думаю, что на границе не такая суровая служба, как непосредственно в горячей точке, но украинские террористы — те ещё твари, захаживают и на российскую территорию. Думаю, что два дня за один для служащих на границе с Украиной — справедливая льгота», — написал Виктор Г.

«Вот реально правильное решение! Служба на границе с Украиной — это не то же самое, что, например, на границе с Монголией. Путин своей росписью справедливость восстанавливает. Спасибо ему за это!» — пишет Дмитрий В.

Ряд пользователей напоминает, что на границе с Украиной уже имеются потери среди личного состава пограничных войск Российской Федерации.

«Ребята на границе не меньше, чем на фронте, рискуют каждый день своими жизнями и совершают подвиг. Уже были случаи, когда пограничники погибли», — отметил Прокоп Ф.

«Это правильное решение. Всё-таки наши военные рискуют своими жизнями на границе, пока полным ходом идёт спецоперация на Украине. Они защищают наши границы!» — указывает Артур С.

Нашлись и те, кто уверены, что нацисты не хотят давать спокойно жить российским гражданам в приграничных районах, но на защите нашего народа стоят доблестные защитники, которые гостеприимно встретят боевиков, накормят их свинцом и отправят прямиком на тот свет.

«Вся граница с Украиной — это место повышенной опасности. Бандеровцы то и дело пытаются совершить диверсию. Встреча с ними неминуемо оборачивается вооружённым столкновением. Это фактически угроза постоянная возникновения боевых действий. Парни на границе живут в состоянии постоянного стресса. Это надо учитывать», — написал Николай К.

Напомним, 13 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому один день службы пограничников Федеральной службы безопасности Российской Федерации, охраняющих государственную границу России на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции, будет засчитываться за два.