Вучич рассказал, когда Сербия начнёт вводить санкции против РФ
Белград, 12 августа, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Не вводить санкций против России, пока будет такая возможность, пообещал сербский президент Александр Вучич, передаёт 12 августа Prva TV.
Алексндр Горбаруков ИА REGNUM
Александр Вучич
Он заявил, что позиция Сербии о неприсоединении к антироссийским санкциям будет сохраняться «столько, сколько получится». При этом Сербия стремится в ЕС, хотя и хочет оставаться независимой и самостоятельной.
«Конечно, когда они (в Брюсселе — прим. ИА REGNUM) нам скажут, что осталось шесть месяцев до вступления в Европейский союз, мы согласуем свою политику с их требованиями и будем намного справедливее, чем некоторые другие».