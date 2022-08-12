Белград, 12 августа, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Не вводить санкций против России, пока будет такая возможность, пообещал сербский президент Александр Вучич, передаёт 12 августа Prva TV.

Алексндр Горбаруков ИА REGNUM Александр Вучич

Он заявил, что позиция Сербии о неприсоединении к антироссийским санкциям будет сохраняться «столько, сколько получится». При этом Сербия стремится в ЕС, хотя и хочет оставаться независимой и самостоятельной.