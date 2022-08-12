Донецк, 12 августа, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Украинские войска в 22:30 по московскому времени обстреляли из артиллерийских орудий Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

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Сообщается, что зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формированийУкраины по направлению: 22:30 — населенный пункт Нетайлово — городДонецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские войска систематически обстреливают столицу ДНР и другие населенные пункты республики с целью нанести максимальный урон мирному населению и гражданской инфраструктуре.