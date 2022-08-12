Москва, , 23:28 — REGNUM Из украинских портов с начала августа отправлено уже 14 судов с почти 440 тоннами сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщил на брифинге 12 августа начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Порт Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всего с 1 августа из украинских портов вышли четырнадцать судов. Вывезена 438 331 тонна продовольствия», — сказал он.

Как уточнил представитель Минобороны, в состав этих грузов вошло почти 368 тысяч тонна кукурузы, более 50 тысяч тонн муки, 11 тысяч тонн сои, шесть тысяч тонн подсолнечного масла и три тысячи тонн пшеницы.