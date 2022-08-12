Курган, 12 августа, 2022, 23:18 — ИА Регнум. В Кургане суд вынес обвинительный приговор в отношении управляющего гостинично-оздоровительного комплекса «7 и Я», где в бассейне погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщает СУ СКР по Курганской области.

Бассейн

Судом установлено, что в бассейне гостиничного комплекса «7 и Я» не было обеспечено наличие квалифицированного инструктора, а также медицинского кабинета и дежурного медперсонала. В результате, 23 февраля 2020 года не умеющий плавать восьмилетний школьник, оказавшись в глубокой части бассейна, утонул.

Суд признал управляющего виновным по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее смерть человека»). И ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Удовлетворён и гражданский иск потерпевшей стороны на сумму 1,5 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля в бассейне астраханского аквапарка утонул пятилетний ребёнок.