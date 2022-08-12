Москва, 12 августа, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Российская Федерация нет даст построить на Украине завод по производству турецких ударных беспилотников Bayraktar. Такое заявление сделал сегодня, 12 августа член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байрактар

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По словам Цекова, завершение строительства завода по производству БПЛА Bayraktar на Украине совершенно невозможно из-за проведения специальной военной операции по защите мирных жителейДонбасса. Россия просто не допустит того, чтобы на Украине заработало предприятие, направленное против нее.

Даже если Украине и Турции каким-то образом удастся завершить возведение военного завода, что крайне сомнительно, Россия просто разбомбит его.

«Это будет украинский завод, а не турецкий. А если это украинский завод, то это завод, который является целью для атаки со стороны Российской Федерации», — сказал Цеков.

Ранее сегодня директор турецкой корпорации Baykar Makina по производству БПЛА Халук Байрактар заявил, что на Украине началось возведение завода по производству БПЛА.

Стоит отметить, что Украина активно закупала БПЛА Bayraktar и применяла из в ходе специальной военной операции. При этом российские войска вполне успешно противодействовали этим БПЛА и эффективно их сбивали.