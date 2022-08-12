Челябинск, 12 августа, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Более двух тысяч тонн запрещённых товаров было выявлено за I полугодие сотрудниками Челябинской таможни, сообщили 12 августа в пресс-службе ведомства. Таможенники проверили в этот период свыше шести с половиной тысяч транспортных средств.

Пресс-служба Челябинской таможни

Пресс-служба Челябинской таможни Работа Челябинской таможни

Комментируя итоги полугодовой работы, начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов рассказал, что таможенники Челябинска во взаимодействии с пограничниками не позволили вывезти из страны 800 тонн запрещённых и ограниченных к вывозу товаров.

Пресс-служба Челябинской таможни На пункте пропуска

Он уточнил, что речь идёт о зерне, сахаре, промышленном оборудовании. «А на внутренний рынок не пустили 11 тысяч единиц контрафактной и 40 тысяч немаркированной продукции», — сказал Фролов.