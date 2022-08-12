Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Расследование против бывшего президента США Дональда Трампа по делу о секретных документах может обернуться для политика реальным тюремным сроком. Об этом пишет издание Politico.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание утверждает, что ознакомилось с ордером на обыск, который был выписан по делу Трампа. Из этого ордера следует, что 45-й президент США подозревается в нарушении закона о шпионаже и противодействии правосудию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минюст США расследует дело в отношении Трампа о неких секретных документах, которые он якобы забрал с собой в поместье Мар-а-Лаго во Флориде после того, как завершился его президентский срок.

Недавно в Мар-а-Лаго с обыском нагрянуло ФБР. Пока нет официальной информации о том, что именно ФБР удалось найти в поместье Трампа во Флориде. Однако СМИ утверждают, что там были найдены секретные документы.

Уточняется, что речь идет в том числе о некоей рукописной записке, одного из самых высоких уровней секретности, а также документе «Информация о президенте Франции».