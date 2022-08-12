Вашингтон, 12 августа, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Высокопоставленный представитель министерства обороны США утверждает, что Соединенные Штаты вовсе не указывают Украине, как именной ей следует вести боевые действия с Россией, и цели для атаки определяет именно Киев. Об этом сегодня, 12 августа, сообщают американские СМИ, для которых был проведен специальный брифинге в Пентагоне.

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«Разумеется, мы не указываемУкраине, как ей вести дела и как сражаться», — заявил высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что США просто предоставляют Украине необходимые ей «средства обороны», но при этом непосредственные цели для ударов определяет исключительно украинский режим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США предоставили украинскому режиму весь спектр военно-космической разведки НАТО, а также ударные системы, которые интегрированы в глобальную систему управления Североатлантического альянса и способны наносить высокоточные удары получая целеуказание со спутников.

При этом на Украине работает большое число натовских военный инструкторов.