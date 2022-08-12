Вашингтон, 12 августа, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что агентам ФБР не было никакой надобности изымать какие-либо «секретные» документы из его поместья Мар-а-Лаго во Флориде, так как все они были давно рассекречены, и вообще, он был готов отдать их добровольно. Об этом сегодня, 12 августа, сообщила пресс-служба Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Во-первых, все было рассекречено. Во-вторых, у них не было необходимости «изымать» что-либо. Они могли получить это в любое время, не играя в политику и не вламываясь в Мар-а-Лаго», — сказано в письменном заявлении Трампа.

Политик подчеркнул, что ФБР надо было «лишь попросить» его отдать им эти документы.

Далее Трамп обвинил своего предшественника, бывшего президента США Барака Обаму в том, что он, когда закончился его второй президентский срок, забрал в свой родной Чикаго 33 миллиона страниц документов, многие из которых были засекречены. Трамп вопрошает, что будет делать ФБР в этой ситуации?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в поместье Трампа прошли обыски в рамках дела, которое расследует Минюст США. Ранее в Минюст обратился Национальный архив США с заявлением о том, что Трамп вывез в свое поместье во Флориде секретные документы после окончания своего президентского срока.