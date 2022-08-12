Кальяри, Италия, 12 августа, 2022, 22:26 — ИА Регнум. В середине августа, в традиционный период отпусков, на краткие или продолжительные каникулы уйдут 14 миллионов жителей Италии (почти 25% населения), таковы опубликованные 12 августа итоги опроса SWG.

Пляж

Большинство (83%) граждан собираются провести его на родине, 61% — на морских курортах.

Предполагается, что объем отпускных трат в этот период составит 11 млрд евро (в среднем — около 800 евро с каждого отдыхающего).