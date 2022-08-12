Москва, 12 августа, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования оборудуют опорные пункты и огневые позиции в жилых многоквартирных домах Николаева и Харькова. Об этом сегодня, 12 августа, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Михаил Мизинцев. Минобороны РФ

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По словам Мизинцева, российская сторона располагает информацией о том, что украинские силы активно используют жилую застройку в Николаеве и Харькова с целью организовать оборону. Так, в Николаеве, в многоквартирном доме по улице Прибугская, украинские войска развернули опорный пункт. На прилегающей территории размещено большое количество бронетехники. Как ранее это делалось в Мариуполе, под предлогом обеспечения безопасности националисты запретили мирным жителям покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

В Харькове националистические подразделения разместились в жилых домах по улице Чернышевского, оборудовали склады вооружения и артиллерийских боеприпасов, на крышах — огневые позиции ПЗРК.