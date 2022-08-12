Рим, , 22:16 — REGNUM Решение об изменении уровня температуры в жилых домах, при котором можно будет включать отопление (зимой) и кондиционеры (летом), будет принято правительством Италии еще до ухода в отставку, передает Agenzia Italia 12 августа.

Батарея отопления Bruce

Проект декрета предполагает, что «нормальной» зимней температурой в доме будет считаться +19 (а не +20), «нормальной» летней — +27 (а не +26). Таким образом власти рассчитывают снизить объем потребления энергии.

Досрочные выборы в парламент Италии пройдут 25 сентября.