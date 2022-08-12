Прага, , 22:16 — REGNUM Поставки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Чехию возобновились, сообщает 12 августа чешская госкомпания Mero.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Нефть начала поступать в 20:00 (время местное), причём поставка идёт по установленному графику. Нефть поступает из России в Чехию транзитом через Украину.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что вечером 12 августа в Чехию должна возобновиться поставки нефти. Это стало возможным после того, как Киеву, приостановившему транзит, перечислили деньги, ранее не поступавшие из-за антироссийских санкций.

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