Прага, 12 августа, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Поставки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Чехию возобновились, сообщает 12 августа чешская госкомпания Mero.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефть начала поступать в 20:00 (время местное), причём поставка идёт по установленному графику. Нефть поступает из России в Чехию транзитом через Украину.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что вечером 12 августа в Чехию должна возобновиться поставки нефти. Это стало возможным после того, как Киеву, приостановившему транзит, перечислили деньги, ранее не поступавшие из-за антироссийских санкций.