Лаганский район, Калмыкия, 12 августа, 2022, 22:11 — ИА Регнум. В Калмыкии задержаны подозреваемые в хищении сейчас с оружием и имущества из домовладения в Лаганском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД России 12 августа.

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Кража случилась 23 июля 2022 года. Жительница Лаганского района обратилась в полицию после того, как обнаружила, что из её дома пропали сейф с оружием и патронами, мебель, бытовая техника, инструменты. Сумма украденного превысила 320 тыс. рублей.

Подозреваемыми оказались двое местных жителей. В содеянном злоумышленники сознались.

Возбуждено уголовное дело о краже, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов.