Москва, 12 августа, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Украинские войска заминировали мосты в Днепропетровской области и планируют их взорвать, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы России. Об этом сегодня, 12 августа, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Михаил Мизинцев. Минобороны РФ

По словам Мизинцева, украинские боевики заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса вблизи населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области. Эти мосты ВСУ планируют взорвать и уже по отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры.

Мизинцев напомнил, что Вооруженные силы России, а также войска Донбасса в ходе спецоперации на Украине не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.