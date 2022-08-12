Ростов-на-Дону, 12 августа, 2022, 22:06 — ИА Регнум. В Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении одного из предполагаемых участников «аксайской ОПГ». Мужчину обвиняют также в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации. Об этом ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области 12 августа.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

«Ростовским областным судом удовлетворено ходатайство заместителя прокурора Ростовской области об изменении территориальной подсудности, в связи с чем указанное уголовное дело передано в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что ФСБ завершила расследование громкого уголовного дела об аксайских рынках, в котором фигурирует около 20 человек, включая бывшего главу Аксайского района Виталия Борзенко. Расследование злодеяний «аксайской ОПГ» началось весной 2021 года. Главарём банды считается бизнесмен Карим Бабаев, который в течение 20 лет нелегально владел земельным участком, принадлежащим муниципальному образованию.

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