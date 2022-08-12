Валенсия, Испания, 12 августа, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо заявил, что клуб не сможет подписать 26-летнего экс-полузащитника «Барселоны» и футболиста сборной Бразилии Артура в текущее летнее трансферное окно.

acmilanfan.ru Дженнаро Гаттузо

«Я бы хотел подписать Артура, он мне, конечно, нравится, но мы не можем его подписать, слишком высоки затраты», — цитирует Гаттузо итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

В прошлом сезоне Артур, выступая за туринский «Ювентус», принял участие в 20 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил три желтые карточки.

За «Ювентус» Артур выступает с 1 сентября 2020 года после перехода из «Барселоны» за 76 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.