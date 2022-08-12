Рим, 12 августа, 2022, 22:03 — ИА Регнум. В 202 году итальянские инспекторы в сфере труда провели более 62 тысяч проверок и выявили нарушения на 62% предприятий, передают национальные СМИ 12 августа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Каска рабочего

Большинство нарушений связано с безопасностью труда, защитой здоровья работников, выплатами заработных плат и социальных пособий.

«Рекордсмены» по доле нарушений — строительные, жилищно-коммунальные, транспортные, логистические компании.