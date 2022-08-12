Ростов-на-Дону, 12 августа, 2022, 22:01 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону школьников из Донбасса обеспечат бесплатными завтраками или обедами. Об этом сообщил глава администрации областного центра Алексей Логвиненко.

Рауль Ахмедов ИА REGNUM Школьная столовая

«Бесплатное горячее питание в виде завтрака или обеда в зависимости от смены обучения с 1 сентября будут получать ученики начальных классов, школьники из малообеспеченных семей и дети из ДНР и ЛНР», — уточнил он.

Бесплатным двухразовым питанием обеспечат учеников с ограниченными возможностями здоровья. Родителям компенсируют затраты на питание, если ребёнок будет находиться на домашнем обучении.

Всего льготное питание в новом учебном году будут получать более 60 тыс. школьников Ростова-на-Дону.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 1 сентября сядут за парты около 2,7 тыс. школьников из Донецкой и Луганской Народных Республик.