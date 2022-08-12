Таллин, 12 августа 2022, 22:03 — REGNUM Двое журналистов «Известий» задержаны в Эстонии, сообщает 12 августа телеграм-канал издания. Причины задержания не названы.
Задержаны корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев по дороге в Таллин. Когда журналисты ехали в поезде из города Нарва, к ним подошли сотрудники полиции.
Журналистов заставили выйти из поезда и доставили в полицейское отделение, где они сейчас ожидают представителя миграционной службы.
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