Таллин, , 22:03 — REGNUM Двое журналистов «Известий» задержаны в Эстонии, сообщает 12 августа телеграм-канал издания. Причины задержания не названы.

Сегрегация в Эстонии Иван Шилов © ИА REGNUM

Задержаны корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев по дороге в Таллин. Когда журналисты ехали в поезде из города Нарва, к ним подошли сотрудники полиции.

Журналистов заставили выйти из поезда и доставили в полицейское отделение, где они сейчас ожидают представителя миграционной службы.

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