Барселона, Испания, , 21:54 — REGNUM Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави заявил, что рассчитывает на 32-летнего центрального полузащитника сборной Боснии и Герцеговины Миралема Пьянича в следующем сезоне.

Миралем Пьянич Ailura

«Миралем Пьянич останется здесь. Он убедил меня и собирается остаться с нами», — цитирует Хави итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

В прошлом сезоне Миралем Пьянич, выступая за турецкий «Бешикташ» на правах аренды, принял участие в 20 матчах Суперлиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами и получил три желтые и одну красную карточки.

«Барселона» подписала Пьянича в 2020 году, заплатив туринскому «Ювентусу» за трансфер 60 миллионов евро.