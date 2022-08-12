Рим, 12 августа, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Движение на автодорогах Италии уже заметно затруднено в связи с начинающимся традиционным периодом отпусков, передают национальные СМИ 12 августа.

Антон Голицын Дорожные знаки

В ближайшие выходные, 13−14 августа, предполагаются «10-балльные» пробки на целом ряде магистралей, ведущих на побережье и к горным курортам страны.

Для сокращения траффика введен частичный запрет на движение грузового транспорта по самым востребованным автодорогам.