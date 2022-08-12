Женева, Швейцария, 12 августа, 2022, 21:48 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 831 440 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 2115 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 12 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 585 950 085 носителей вируса, подтверждено 6 425 422 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 905 979 выявленных инфицированных и 2572 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.