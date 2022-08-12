12 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что украинское министерство культуры работает над законопроектом о расширении статуса английского языка на Украине.

Оксана Переможенко, , 23:08 — REGNUM Законопроект о расширении статуса английского языка на Украине разрабатывает украинское министерство культуры. Об этом сообщил первый заместитель главы ведомства Ростислав Карандеев.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам чиновника, без специального статуса английского языка Украину от Европейского союза и другого мира отделяет «языковой барьер».

«Будут внесены изменения в закон об образовании, закон о государственной службе. То есть в будущем каждый государственный служащий или работник правоохранительных органов должен владеть английским языком», — приводит его слова РИА Новости.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Зачем мелочиться? Пусть английский будет официальным языком Украины. Продали страну с потрохами», — написал Empty Words.

«Успокаивает, что всё это ненадолго», — добавил «Я Любимый».

«То есть украинцы, поляки, венгры, греки и другие жители Украины между собой должны говорить на английском, а не украинском?» — не понимает Р. Д.

«Чему удивляться, если Конституция Украины висит на гвоздике в деревенском нужнике с февраля 2014 года?» — задалась вопросом Tais.

«Ну нормально. Колония должна знать язык хозяев», — прокомментировала новость Лиля.

«А польский как родной будут изучать?» — поинтересовалась Ирина.

«Они мову-то через одного знают, а тут английский решили ввести. Цирк и кони!» — смеется Татьяна.

«Польский учите, упыри, а то хозяев не будете понимать», — с сарказмом призвала Elena K.

«Это правильно. Нужно знать язык белого господина. Не учить же ему мову, в самом деле…» — иронизирует Nik.

«И останется [на Украине] только русский и английский, а украинский отомрет за ненадобностью. Никто так сильно не навредил украинскому языку, как сама Украина», — пишет Nastia.

«Уже не знают, как лизнуть и подстелиться», — смеется Дмитрий М.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Скоро напишут, что Одессу и другие города юга и востока построили англичане», — отреагировал Aleksey.

«Смело ползут на коленях к «общеевропейским» ценностям», — с сарказмом отметила Eliza.

«Это не надолго! Скоро будут учить чеченский язык или бурятский», — иронизирует Елена Геннадьевна.

«Когда речь заходит о Зеленском и его квартале, на языке одни нецензурные слова! А людей… он спросил, хотят они этого или нет?» — поинтересовалась mimoza.

«А что потом? Будут штрафовать тех, кто не говорит на английском?» — недоумевает Aleksandra R.

«Язык международного общения президента с хозяевами и их клиентами, понимать надо…» — добавил Давид К.

«А типа его не преподавали в школах до этого закона? Мда… на дворе шёл XXI век…» — отреагировала Janna.

«Правильно, шанс лизнуть должен быть у каждого!» — смеется «товарищ Сухов».

«А польский тогда язык общения с представителями хозяев. С управляющими, так сказать», — с сарказмом написал Юрий.

«Вот это я понимаю настоящая незалежность!» — с юмором добавил один из участников обсуждения.

«Какая им разница, какой язык не знать?» — шутит Antonina K.

«Осталось его выучить», — подытожила Tatiana P.

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