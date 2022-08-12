Реджо-ди-Калабрия, Италия, 12 августа, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Целый ряд южных регионов Италии, от острова Стромболи до Калабрии, пострадали от ливней и штормов, передают 12 августа местные СМИ.

Айвазовский Иван. Ливень в Судаке. 1897

Непогода привела к затоплению улиц в ряде населенных пунктов, нанесен ущерб иной инфраструктуре, а также сельскому хозяйству.

Отдельный повод для беспокойства местных властей — заваленные грязью пляжи: туризм является одной из основных статей дохода регионов.

На юге Италии тем временем продолжается засуха: осадков в 2022 году здесь выпало почти вдвое меньше, чем обычно.