Ростов-на-Дону, 12 августа, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Модернизация сцены в Ростовском академическом театре драмы имени Горького оценивается почти в 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

(сс) 383961 Театр

Подрядчику предстоит модернизировать обе сцены театра — малую и большую. Начальная стоимость работ составляет 972 млн рублей. Выполнить обновление сцен предстоит в два этапа.

ИА REGNUM напоминает, что капитальный ремонт театра имени Горького в Ростове-на-Дону завершится к концу 2022 года. На эти работы из федеральной казны перечислено более 366 млн рублей.