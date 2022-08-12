Вашингтон, , 21:42 — REGNUM Власти США приняли решение перебросить в Европу элитную 101-ю воздушно-десантную дивизию армии Соединенных Штатов, которая, в своё время, принимала активное участие в боевых действиях на территории Европы во время Второй мировой войны. Об этом сегодня, 12 августа, сообщило представительство США при военном блоке НАТО.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Спустя 80 лет 101-ая воздушно-десантная дивизия, известная под названием «Кричащие орлы», возвращается в Европу», — сообщает представитель США при Североатлантическом альянсе.

Уточняется, что порядка 2400 солдат этой дивизии будут расквартированы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии для усиления восточного фланга НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2022 года на саммите в Мадриде лидеры стран НАТО согласовали план по значительному наращиванию сил альянса на восточном фланге на фоне вооруженного конфликта не Украине. При этом усление будет проводится в короткие сроки — к 2023 году.

Предполагается, что на восточном фланге НАТО будут сосредоточены силы высокой готовности численностью до 300 тысяч солдат и офицеров. Состав боевых групп будет наращен до «бригадного» уровня. В регионе будут созданы склады оружия, техники и боеприпасов «предварительного позиционирования».