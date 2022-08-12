Ростов-на-Дону, , 21:39 — REGNUM В Ростовской области на перегоне «Таганрог-Пассажирский-Морская» едва не случилась трагедия. 43-летняя женщина, попавшая под колёса электрички, получила травмы. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО.

Электричка Балашиха — Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На место происшествия была оперативно отправлена следственно-оперативная группа транспортной полиции. Предположительно, причиной случившегося стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.