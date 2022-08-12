Минск, 12 августа, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Лидер белорусских националистов 1990-х Зенон Позняк заявил, что нужно поддержать представителя «кабинета» Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерия Сахащика. Об этом сообщает «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Alma Pater Зенон Позняк

Зенон Позняк «Валерий Степанович Сахащик порядочный белорусский офицер чести, патриот Белоруссии, который заботится о еë судьбе и защите. Нужно поддерживать таких людей, которые хотят помочь Отечеству в трудное для народа время»

При этом журналистам не удалось получить официальный комментарий от Зенона Позняка по поводу заявления Сахащика о том, что он или его представители присоединятся к «кабинету».

Как сообщало ИА REGNUM, на конференции «Новая Белоруссия» Валерий Сахащик заявил, что он уверен в том, что Зянон Позняк присоединится к созданному оппозицией «кабинету».