Москва, , 21:50 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш со своей политикой попустительства преступным действиям Киева ставит под угрозу успех поездки экспертов МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гроссии, говорится в опубликованном 12 августа заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Мария Захарова Mid.ru

«Продолжает вызывать вопросы позиция Генсекретаря ООН, — заявила Захарова. — Никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало. Признать реальность он или не способен, или не хочет».

Представитель российского ведомства пояснила, что позиция Гутерреша, в том числе его предложение о «демилитаризованной зоне» на АЭС (что означало бы оставить станцию без защиты перед угрозой украинских обстрелов), неконструктивна.

Она напомнила, как ранее генсек ООН уже сорвал поездку представителей МАГАТЭ, добавив: «Нет уверенности, что это не повторится, когда мы будем заново готовить поездку возглавляемой Рафаэлем Гросси группы на ЗАЭС».

Читайте также: Глава МАГАТЭ лично отправится на Запорожскую АЭС