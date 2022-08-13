Вашингтон, 13 августа 2022, 08:34 — REGNUM Опубликован список, в котором раскрыты роли ранее объявленных актёров в фильме «Мадам Паутина». Об этом сообщил портал Cosmic Circus 12 августа.
Так, Дакота Джонсон исполнит роль Кассандры Веб, Джулию Карпентер сыграет Сидни Суини, Селеста ОʼКоннор предстанет в образе Мэтти Франклин, а Майку Эппсу отведена роль её отца. Также инсайдеры предполагают, что Изабела Мерсед сыграет Аню Корасон, а Адам Скотт и Эмма Робертс снимутся в качестве Бена и Мэри Паркеров.
Напомним, премьера «Мадам Паутины» намечена на 6 октября 2023 года. Картина расскажет об одноимённом персонаже комиксов Marvel.
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