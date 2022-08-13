Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Опубликован список, в котором раскрыты роли ранее объявленных актёров в фильме «Мадам Паутина». Об этом сообщил портал Cosmic Circus 12 августа.

Дакота Джонсон Цитата из видеоинтервью

Так, Дакота Джонсон исполнит роль Кассандры Веб, Джулию Карпентер сыграет Сидни Суини, Селеста ОʼКоннор предстанет в образе Мэтти Франклин, а Майку Эппсу отведена роль её отца. Также инсайдеры предполагают, что Изабела Мерсед сыграет Аню Корасон, а Адам Скотт и Эмма Робертс снимутся в качестве Бена и Мэри Паркеров.

Напомним, премьера «Мадам Паутины» намечена на 6 октября 2023 года. Картина расскажет об одноимённом персонаже комиксов Marvel.

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