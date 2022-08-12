Минск, , 23:15 — REGNUM Белорусское Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) задержало белорусского гражданина Ярослава Саковича, который, как утверждается, с 2019 года воевал на Украине на стороне киевского режима. В телеграм-каналах силовиков появилось покаянное видео с молодым человеком, который говорит, что также был информатором украинских спецслужб в Белоруссии. Об этом сообщает издание «Наша нива».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

В снятом силовиками ролике Сакович рассказывает, что в 2019 году вступил в украинское добровольческое формирование в Мариуполе и служил там пулеметчиком. Впоследствии он стал информатором СБУ в Белоруссии и докладывал украинским спецслужбам о перемещении военной техники в стране.

Против Саковича заведено несколько уголовных дел.