Ростов-на-Дону, 12 августа, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Индивидуальную гуманитарную помощь от МЧС России и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Ростовской области получили более 1,5 тыс. семей беженцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 12 августа.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«Многодетные семьи и дети из Донбасса, находящиеся сейчас в пунктах временного размещения в Неклиновском районе, получили индивидуальные гуманитарные наборы с необходимыми им вещами», — уточнили в ведомстве.

Помощь оказана людям по индивидуальным заявкам. В рамках благотворительной акции спасатели оказывают поддержку наиболее уязвимой категории — семьям с детьми.

Напомним, что Ростовская область, граничащая с Луганской и Донецкой Народными Республиками, оперативно развернула пункты временного размещения беженцев, а также организовала сбор и отправку гуманитарной помощи людям. По словам донского губернатора Василия Голубева, регион является сегодня своего рода хабом по оказанию гуманитарной помощи Донбассу.